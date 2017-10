Dolly Buster: Schock-Diagnose!

Es ist still geworden um Ex-Erotikstar Dolly Buster. Seit Ende 2016 hat sie sich bei keinem öffentlichen Auftritt mehr gezeigt. Der Grund: Dolly Buster befindet sich in einer gesundheitlich sehr schlechten Verfassung.

Ein "RTL"-Beitrag zeigt Fotos, auf denen die 47-Jährige extrem wackelig und zerzaust zu ihrem Auto wankt und beim Versuch einzusteigen, fast kopfüber hineinfällt. Besonders pikant: Die Szenen spielten sich direkt vor einer psychiatrischen Klinik ab.

Dolly Buster: Gerichtsprozess gegen "Knöllchen Horst"

Dolly Buster leidet an einem Tinitus

Sie sei lediglich ausgerutscht, versucht sie dem Sender weiszumachen. Zeitgleich nennt sie jedoch auch einen etwas plausibeleren Grund für ihren Schock-Auftritt. Seit Anfang des Jahres leide sie an einem extremen Tinitus.

Er sei so schlimm, dass sie sich nicht einmal für ein Interview vor der Kamera bereit fühle - die Antworten gab sie "RTL" am Telefon. Die Konzentrationsstörungen, die mit einem Tinitus einhergehen können, erklären ja vielleicht warum Dolly Buster sich so unbeholfen bewegt hat - warum sie allerdings bei der psychiatrischen Klinik war, ließ sie im Gespräch mit dem Sender offen...