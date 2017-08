Dominik Bruntner: "Promi Big Brother"-Beau kämpft gegen Krebs

Das hätte von einem Mr. Germany wohl keiner erwartet...

Da geht Frau doch das Herz auf: Dominik Bruntner ist nicht nur hinreißend schön, sondern will auch Gutes tun!

Seit Dezember 2016 trägt er den Titel Mr. Germany. Seine Amtszeit möchte der Schwabe in den Dienst einer guten Sache stellen. Denn: „Es gibt wichtigere Dinge als Schönheit.“ Deshalb setzt er sich für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und somit für den Kampf gegen Blutkrebs ein.

Der gelernte Industriekaufmann will Menschen dazu animieren, sich als Stammzellenspender registrieren zu lassen, um so einem Erkrankten die Chance auf ein neues Leben zu schenken. „Helfen ist so einfach: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“, erklärt er. „Ich möchte möglichst viele Menschen dafür gewinnen, die DKMS zu unterstützen – und vielleicht einmal als Lebensretter zur Verfügung zu stehen.“