Dominik Bruntner: Wird der Mr. Germany 2016 der nÃ¤chste "Honey"?

Dominik Bruntner: Wird der Mr. Germany 2016 der nächste "Honey"? - Der schon wieder! Ähnlich wie Alexander "Honey" Keen machte er sich die guten Quoten einer Reality-Show zunutze und profitiert von der Aufmerksamkeit die eine Kandidatin bekam. So sprach Dominik Bruntner relativ offen davon, dass zwischen ihm und der derzeitigen "Bachelor"-Favoritin Viola Kraus wohl etwas gelaufen sei. Wenig später folgte ein Miniflirt mit "Bachelor"-Finalistin Erika Dorodnova.

Mr. Germany : " Auf Malle mit den coolen Leuten "

Seither erscheint er immer wieder auf verschiedenen Veranstaltungen zwischen den anderen C-Promis. Momentan ist er auf Mallorca und mischt sich dort unter die singenden, zweitverwerteten Reality-TV-Promis. Er zeigte sich natürlich beim großen Megapark Opening und nahm am Tag drauf beim RTL Promi Race mit.



Er kündigt gegenüber der Bild an, dass er im Sommer noch ein weiteres Mal nach Mallorca will. Auf die Frage, was er nach seiner Zeit als Mr. Germany machen will, erklärt er: "Ich will schon ein bisschen was in die Richtung weitermachen, weil das grad auch richtig Bock macht. Grad auch hier auf Mall mit den coolen Leuten zusammen. Wollen wir mal schauen was sich entwickelt."

Sehen wir Dominik Bruntner bald im Dschungelcamp?

Ist das jetzt schon als Bewerbung für das Dschungelcamp 2018 zu verstehen? Immerhin hat Alexander "Honey" Keen mit seiner schrägen Trittbrettfahrer-Taktik dorthin geschafft und gut abkassiert. Ob das auch Dominik Bruntner gelingt? Vermutlich eher nicht, denn auch wenn er die Honey-Masche drauf hat, ist er nicht ganz so penetrant und ätzend vor der Kamera, was in diesem Falle ausnahmsweise mal von Nachteil ist.