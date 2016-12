Dominik Münch: Ist er der erste Recall-Kandidat bei DSDS?

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat Dominik Münch bereits sein Glück versucht. Nun will er einen neuen Anlauf in der Castingshow starten!

Am 4. Januar geht es wieder los – dann startet die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Dominik Münch will sich offenbar nochmal der Herausforderung in der Castingshow stellen.

Bei Facebook postete er ein Bild von sich mit dem gelben Recall-Zettel. Hat es Dominik Münch diesmal tatsächlich in den Recall geschafft? Oder handelt es sich bei dem Zettel um einen Fake? Denn eigentlich bleiben die Kandidaten, die es in den Recall schaffen, bis zur Ausstrahlung der Show geheim. Ob Dominik Münch wirklich wieder bei DSDS teilnimmt und es in den Recall schafft, zeigt RTL ab dem 4. Januar bei „Deutschland sucht den Superstar“.