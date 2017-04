Don Rickles: US-Schauspieler ist tot

Don Rickles ist tot. Der US-Schauspieler oder Komiker ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Die Schauspiel-Legende starb in seinem Haus in Los Angeles an Leberversagen. Er war unter anderem in dem Film „Casino“ von 1995 zu sehen und hatte zahlreiche weitere Auftritte wie in "Die Addams Family", "Die Munsters", "Hunter" oder "Bezaubernde Jeannie". Er lieh auch seine Stimme der Spielfigur Charlie Naseweis in den "Toy Story"-Filmen. Sein Filmdebüt feierte er 1958 in "U23 - Tödliche Tiefen".

In New York wurde Don Rickles im Jahr 1926 geboren und studierte später Schauspiel. Danach arbeitete er als Komiker und bekam seine eigene TV-Show, zudem veröffentlichte er auch einige Bücher. Er hat eine Tochter und zwei Enkelkinder und war mehr als 50 Jahre verheiratet.