Don Williams: die Country-Legende ist tot

Die Country-Musik-Szene ist in tiefer Trauer: Mit Don Williams ist am Freitag neben Troy Gentry bereits der zweite US-Country-Star verstorben. Williams ist nach kurzer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben, wie sein Pressesprecher mitteilte. Die exakte Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Bereits seit dem Frühjahr 2016 hatte Don Williams mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Er hatte sich wegen einer unerwarteten Hüftoperation von der Bühne verabschiedet.

Bekannt geworden war er mit Songs wie "I Belive In You´" und "Tulsa Time".

Don Williams zählte zu den ganz großen County-Musikern

I cannot put into words the depth of sadness I feel right now at hearing of Don's passing. - KU

Der Country-Musiker mit dem Spitznamen "Gentle Giant" stand unter anderem mit Musikern wie Eric Clapton, Keith Urban und Brad Paisley auf der Bühne.

Auch für sie ist sein Tod ein großer Verlust: "Ich kann die Tiefe der Trauer, die ich jetzt verspüre, nicht in Worte fassen", so Keith Urban auf Instagram. Dazu postete er ein Video der beiden. In den Herzen seiner Freunde, Familie und Fans spielt er weiter...