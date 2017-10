Donald Trump: Drogen-Skandal

Die Drogenkrise in den USA weitet sich aus. Präsident Donald Trump hat wegen starkem Heroin- und Opioidmissbrauch in seinem Land jetzt sogar den Gesundheits-Notstand verhängt.

Bedeutet: Es soll nun stärker gegen den Missbrauch vorgegangen werden, indem beispielsweise der Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten für Süchtige ausgebaut wird. Laut Trump handele es sich um die schlimmste Drogenkrise in der amerikansichen Geschichte.

"Letztes Jahr haben wir mindestens 64.000 amerikanische Mitbürger durch Drogenmissbrauch verloren. Das sind 175 amerikanische Leben am Tag. Das sind sieben verlorene Leben pro Stunde in unserem Land", so Donald Trump.

In den USA sterben 40 mal mehr Menschen an Drogen als in Deutschland

Es ist alamierend. Auch, wenn er mit der Zahl offenbar doch etwas hochgegriffen hat. Die amerikanischen Gesundheitsbehörde "CDC" geht davon aus, dass im Schnitt täglich 91 Menschen an einer Opioid-Überdosis sterben.

Dennoch: Vergleicht man diese Zahl mit Angaben über Drogentote in Deutschland zeigt sich, dass die Todeszahl der Menschen, die aufgrund von Drogen sterben, in den USA mehr 40 mal so hoch ist. Zwar leben in den Vereinigten Staaten auch vier mal so viele Menschen wie in Deutschland - doch auch, wenn man das berücksichtigt, ist die amerikanische Zahl noch immer sehr hoch.

Viele Menschen seien in den USA über verschreibungspflichtige Schmerzmittel in die Heroin-Sucht gerutscht. Bereits seit den 90er Jahren wurden Medikamente in den USA sehr freizügig verschrieben.