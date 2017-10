Donald Trump: Erschütternde Alkohol-Beichte!

Normalerweise sorgt Donald Trump für sein unmögliches Verhalten oder unbedachte Äußerungen für Skandale. Doch jetzt schlägt der Präsident der USA plötzlich ganz andere Töne an.

Donald Trump spricht über seinen toten Bruder

Der ältere Bruder von Donald Trump starb bereits im Alter von 41 Jahren an den Folgen seiner Alkoholsucht. Nun brach Donald Trump sein Schweigen zu dem Thema.

Fred Trump sei ein toller Mensch gewesen. Der Präsident erklärt, dass er nicht nur gutaussehend war, sondern auch eine fantastische Persönlichkeit hatte. Doch seine Alkoholsucht hat ihn am Ende das Leben gekostet. "Er hatte ein Problem mit Alkohol. Er hat mir ständig gesagt: ‚Trink nicht‘!", so Donald Trump ernst. Dabei war Fred Trump ein wichtiger Mensch in seinem Leben. "Ich hatte jemanden, der mir eine Richtung vorgegeben hat", erklärt der 71-Jährige weiter.

Donald Trump: Kein Alkohol und keine Zigaretten

Es sind überraschend ernste Worte von Donald Trump. Er selbst habe wegen seinem Bruder nie Alkohol getrunken oder geraucht.

Wieso er plötzlich so privat spricht? Amerika befindet sich aktuell in der schlimmesten Drogenkrise überhaupt. Vielleicht kann er mit seiner Geschichte ja wenigstens einigen die Augen öffnen....