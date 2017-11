Donald Trump: Familiendrama! Sie soll ausziehen

Sie sollte frischen Wind ins Weiße Haus bringen und US-Präsident Donald Trump bei seinen Regierungsgeschäften unterstützen. Doch jetzt die Wende! Ivanka Trump soll mit ihrem Ehemann Jared Kushner von Washington zurück nach New York ziehen. So fordert es Donald Trump. Was ist der Grund für dieses Trump-Familiendrama?

Ivanka Trump soll zurück nach New York

Ivanka Trump wurde nach dem Regierungsantritt ihres Vaters als die wahre "First Lady" bezeichnet. Ihr Vater setze viele Hoffnungen in seine Lieblings-Tochter und ernannte sie im März sogar zu seiner persönlichen Assistentin. Doch nun der Wandel: Ivanka und ihre Familie sollen Washington wieder verlassen und zurück nach New York ziehen. So fordert es ihr Vater. In der Presse häuften sich in der Vergangenheit immer mehr Negativ-Schlagzeilen von Ivanka Trump und ihrem Ehemann. Donald Trump will dem nun ein Ende setzten. Wie US-Journalist Gabriel Sherman berichtet, soll er erfahren haben, dass Donald seiner Tochter dazu rät, das Weiße Haus wieder zu verlassen.

Warum sollen Ivanka Trump und Jared Kushner zurück nach New York?

Wie ebenfalls berichtet wird, soll Donald Trump mit der Beratertätigkeit seines Schwiegersohnes unzufrieden sein. Vor allem die Verstrickungen von Jared Kushner in die "Russland-Affäre", sollen Donald Trump schwer zusetzten. Nichtsdestotrotz liegt ihm das Wohl seiner Familie weiterhin am Herzen. So soll auch seine Entscheidung, seine Tochter und ihre Familie nach New York zurück zu schicken, einen privaten Hintergrund haben. Donald Trump soll sich um das Wohl seiner Tochter sorgen und will sie und ihre Familie aus der Schusslinie der Negativ-Schlagzeilen bringen. So verrät es ein Insider aus dem Weißen Haus. Bis jetzt haben Ivanka Trump und ihr Ehemann den Rat des Präsidenten noch nicht befolgt. Ist abzuwarten, ob sie Washington wirklich verlassen werden.