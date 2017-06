Donald Trump: Hat seine Frau Melania Trump längst einen anderen Mann?

Die bösen Gerüchte um die Ehe von Donald Trump und Melania Trump wollen einfach nicht abbrechen. Erst vor Kurzem wurde berichtet, dass das Paar eigentlich längst die Scheidungspapiere unterschrieben haben soll. Doch da Donald Trump zum Präsidenten der USA gewählt wurde, legten sie Trennung zunächst auf Eis. Jetzt machen neue Gerüchte die Runde: Melania Trump soll schon seit einiger Zeit einen neuen Mann an ihrer Seite haben!

Melania Trump: Affäre mit "Tiffany's"- Securtity Chef Hank Siemers?

Ein Schriftsteller hat die Gerüchte in die Welt gesetzt, Melania Trump habe eine Affäre mit dem Security-Chef Hank Siemers, der u.a. für den Schmuck-Giganten "Tiffany's" verantwortlich ist. Er soll auch noch ausgerechnet im Trump Tower arbeiten! Sind sich die beiden dort etwa näher gekommen? Nach dem Donald Trump schon ins Weiße Haus gezogen war, wohnte Melania jedenfalls noch einige Zeit alleine in New York.

Donald Trump schweigt!

Doch ist an den bösen Gerüchten wirklich etwas dran? Bisher hat sich das Weiße Haus nicht dazu geäußert. Und auch Donald Trump persönlich, der ja bekannt für seine Twitter-Posts ist, schweigt überraschend zu dem Thema!

Aber auch wenn an den Spekulationen nichts dran ist - an eine intakte Ehe von Donald Trump und seiner Melania glaubt mittlerweile niemand mehr. Bei gemeinsamen Auftritten wirken sie steif und eiskalt. Glück sieht definitv anders aus...