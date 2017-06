Donald Trump: Ist Melania schwanger?

Eigentlich sorgten Melania Trump und Präsidenten Donald Trump in der Vergangheit eher für negative Schlagzeilen, wenn es um ihre Ehe ging. Die beiden sollen noch vor der US-Präsidentschaftswahl die Scheidung eingereicht haben und Melania soll auch schon längst einen neuen Mann haben. Doch um sich nicht den Ruf zu ruinieren, spielen sie der Öffentlichkeit das glückliche Ehepaar vor - mehr oder weniger überzeugend. Doch jetzt das: Ist Melania Trump etwa schwanger?

Erwarten Melania und Donald Trump etwa Nachwuchs? Getty Images

Donald Trump: Hat seine Frau Melania Trump längst einen anderen Mann?

Melania Trump: Was wölbt sich da?

Bei einem öffentlichen Auftritt zeigte sich Melania Trump in einem engen, blauen Kleid. Und die sonst so schlanke Präsidenten-Gattin präsentierte plötzlich eine Mini-Wölbung darunter! Klar, dass da gleich die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft hochkocht! Doch erwarten sie und Donald Trump wirklich Nachwuchs?

Melania Trump und Donald Trump zeigen sich die kalte Schulter

Bei dem Paar ist sicher nichts unmöglich. Außerdem würde Donald Trump sicher so einiges tun, um die Sympathien seines Volkes zu gewinnen. Und was wäre da besser als ein Baby? Doch wenn man Melania und Donald Trump bei öffentlichen Auftritten sieht, ist die Stimmung eiskalt. Beide schauen sich nicht einmal an. Dass das privat anders sein soll, ist irgendwie kaum vorstellbar...