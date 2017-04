Donald Trump: Scheidungs-Schock!

Donald Trump ist der vielleicht umstrittendste Präsident in der Geschichte der USA. Und nicht nur viele Amerikaner sind gegen ihn, auch zahlreiche Promis kämpfen gegen Donald Trump. Sie wollen keinen Präsidenten der Sätze wie „Grab them by the pussy. And then you can do anything“ raushaut. Eine die ganz laut schreit, wenn es um den Präsidenten geht, ist Comedian Rosie O'Donnell.

Donald Trump ist Rosie O'Donnell schon lange ein Dorn im Auge

Seit Jahren bekriegen sich Donald Trump und Rosie O'Donnell. Und die Schauspielerin hat jetzt eine besonders heftige Spitze losgelassen. Sie fordert Melania Trump auf sich scheiden zu lassen!

Auslöser war ein Twitter-Post der First Lady. Dort schrieb sie: „Ich fordere Euch auf, keine Angst vor dem Versagen zu haben – denn das Versagen wird niemals die Macht besitzen, Euch zu definieren, solange ihr daraus lernt.“ Eine wunderbare Vorlage für Rosie O'Donnell, die prompt schreibt: „Und genau darum musst du dich von ihm scheiden lassen - nimm deinen Sohn und Eltern und FLIEHE.“

Melania Trump wirkt oft unglücklich neben Donald Trump

Die Worte von Rodie O'Donnell sind zwar hart, doch sie ist nicht die Einzige, die so denkt. Oft halten Frauen auf Demos gegen Trump Schilder hoch, auf denen steht: Free Melania. Und die First Lady wirkt bei Auftritte mit ihrem Mann nie wirklich glücklich. Ihr Blick ist starr und sie wirkt unsicher. Die beiden zeigen keine Nähe und wirken eiskalt. Kein Wunder also, dass es immer wieder Krisengerüchte um das Ehepaar gibt.

Ob es zwischen Donald Trump und Melania tatsächlich so schlecht steht - das wissen nur die beiden. Doch die heftige Scheidungs-Aussage von Rosie dürfte selbst für den harten Präsidenten ein Schlag ins Gesicht sein. Und eine Antwort ist Rosie ganz sicher garantiert...