Donald Trump: Schockierendes Sex-Geständnis!

Dass die Vorliebe für schöne Frauen bei Donald Trump nichts Neues ist, ist wohl bekannt. Nun hat der US-Präsident aber mit einer Aussage erschüttert!

Drei Mal war Donald Trump schon verheiratet. Die Frau, mit der er wohl gerne zusammen gewesen wäre, ist Lady Di. Nun hat er sich in einem Interview sehr abfällig geäußert! In der „Howard Stern Show“ sagte er mal nur wenige Monate nach ihrem tragischen Tod, dass er gerne mit ihr geschlafen hätte. In einem solchen Fall hätte er laut „The Sun“ sie aber zu einem HIV-Test gezwungen.

Für ihn sei Lady Di“ eine „echte Prinzessin, eine Traumfrau“, so Donald Trump. Immer wieder geriet der US-Präsident mit seinen Äußerungen in Kritik – diese zählt wohl dazu. Donald Trump und Lady Di sollen sich damals wohl auf mehreren Events getroffen haben. Laut der Zeitung soll er ihr nach der Scheidung einen großen Blumenstrauß zum Geburtstag geschenkt haben. Die britische Moderatorin Selina Scott habe gesagt, dass sich Lady Di vor Donald Trump gegruselt haben soll.