Donald Trump: Sein Sprecher tritt zurück!

Schock für Donald Trump: Laut mehreren US-Medienberichten ist sein Sprecher überraschend zurückgetreten.

Sean Spicer soll sein Amt niederlegen, wie die „New York Times“ schreibt. Dass Anthony Scaramucci neuer Kommunikations-Direktor wird, soll der Grund für seinen Rücktritt sein. Sean Spicer soll das als schweren Fehler bezeichnet haben.

Immer wieder gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Spekulationen, dass Donald Trump seinen Sprecher loswerden will. Sean Spicer war als Kommunikationschef und Pressesprecher tätig. In der letzten Zeit wurden seine öffentliche Auftritte jedoch schon deutlich weniger.