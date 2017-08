Doomsday Day Clock: Trump beschleunigt Weltuntergang

Tick tack - wenn es nach US-Wissenschaftlern geht, ist der Weltuntergang seit Kurzem wieder ein ganzes Stückchen näher gerückt...

Schuld daran soll Donald Trump sein. Denn: Durch seine Politik habe sich die Gefahr eines Atomkriegs drastisch vergrößert. Bereits seit 70 Jahren berechnen Forscher, wie groß die Gefahr einer Apokalypse ist. Dies wird symbolisch durch die sogenannte Dooms Day Clock ausgedrückt. Bislang stand die Uhr auf drei Minuten vor zwölf. Seit Donald Trump an der Macht ist, sind die Zeiger der Uhr jedoch 30 Sekunden vorgerückt. So zeigt die Weltuntergangsuhr mittlerweile bereits 2,5 Minuten vor zwölf an.

Verschwörungstheorie: Im Oktober 2017 soll die Welt untergehen!

Derart drastisch stand es zuletzt 1953, als während des Kalten Krieges die Wasserstoffbombe getestet wurde. Die Wissenschaftler besorgt besonders, dass Donald Trump durch eine einzige Entscheidung einen Nuklearkrieg entfachen könnte. " Sein Finger auf dem Atomkoffer macht mir Angst ", so ein Forscher.