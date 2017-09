Doppelmord in Detmold: Mutter (24) und Kind (6) tot aufgefunden

Grauenhafte Tat in in NRW: Eine 24-jährige Frau und ihr sechsjähriges Kind wurden am Montagabend tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass beide ermordet wurden.

Die Ermittler haben bereits einen Tatverdächtigen im Visier: Gefahndet wird nach einem 56 Jahre alten Mann, der im gleichen Haus wohnt. Der Verdächtige befindet sich auf der Flucht. Die Mordkommission sucht den vermeintlichen Doppelmörder nun mit Hochdruck.

In welchem Verhältnis der Verdächtige zu den beiden Opfern steht, teilte die Polizei noch nicht mit.

