Drake weist mitten während eines Konzerts Grapscher zurecht!

Die Sicherheit seiner Fans steht für Rapper Drake an oberster Stelle. Das bewies er jetzt während eines Konzerts im Marquee-Nachtclub in Sydney. Eigentlich war er gerade dabei der Menge mit seinem Song ordentlich einzuheizen als er plötzlich aus dem Augenwinkel sah, wie ein Konzertgast ein Mädchen belästigte.

Sofort unterbrach Drake mittendrin seinen Song, um den Grapscher zur Rede zu stellen. "Wenn du nicht aufhörst das Mädchen zu berühren, dann komme ich zu dir runter und mach dich platt", fuhr er den Mann in der Menge wütend an. Als dieser sich zunächst nicht beirren ließ, wiederholte Drake sich nochmals: "Wenn du nicht aufhörst, mit deinen Händen Mädchen zu betatschen, dann komme ich runter und reiße dir den A...h auf."

Seine Fans waren kein bisschen verärgert, dass er seine Show unterbrach. Ganz im Gegenteil: Sie bejubelten ihn lautstark für seine Heldentat. Im Netz kursieren nun mehrere Videos, die den packenden Moment zeigen. Was mit dem vermeintlichen Grapscher anschließend geschah, ist in den Videos nicht zu sehen. Doch das Mädchen, das Drake so leidenschaftlich beschützt hat, wird ihrem Idol sicherlich auf ewig dankbar sein.