Drama in Hessen: Zwei leblose Kinder aufgefunden

Schock in Hessen: In Gudensberg hat die Polizei einen grausigen Fund gemacht.

In der Kleinstadt wurden zwei leblose Kinder (3 und 15 Monate) aufgefunden, wie die „Bild“-Zeitung schreibt. Die 15 Monate alte Schwester wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen – ein Polizeisprecher sagte laut „Bild“, dass sie nicht mehr in Lebensgefahr schwebte.

Für den 3 Monate alten Säugling kam allerdings jede Hilfe zu spät und hat nicht überlebt. Die Hintergründe der schockierenden Tat sind noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auf eine Gewalteinwirkung gibt es jedoch bisher keine Hinweise.