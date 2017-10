Es ist eine schreckliche Tragödie! In Österreich kam es zum tödlichen Unfall an einem Bahngleis. Der Luftzug eines Güterzuges riss am Gleis von Puch in Österreich einen Buggy mit und tötete ein einjähriges Mädchen.

Der Buggy wurde mitgerissen

Die Mutter des Mädchens stand mit ihr und ihrem dreijährigen Sohn am Gleis, als der Güterzug an ihnen vorbeifuhr. Laut Angaben der Polizei soll das Kind angeschnallt gewesen sein! Doch die Geschwindigkeit war offenbar so hoch, dass der Fahrtwind den Kinderwagen mit sich riss und das Kind herausschleuderte.

Das Mädchen erlag den schweren Verletzungen

Die Einjährige knallte daraufhin hart auf den Steinboden und wurde dabei schwerverletzt. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Doch die Verletzungen waren so schwer, dass das Mädchen schließlich den Verletzungen erlag.