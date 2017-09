Dramatischer Wetter-Wechsel in Deutschland!

Das Wetter zeigt sich in Deutschland NOCH von seiner schönen Seite: Die Sonne scheint und mit rund 20 Grad ist es auch relativ warm. Das wird sich aber in dieser Woche komplett ändern!

Nach Orkantief „Sebastian“ hat sich das Wetter erstmal beruhigt. Im Laufe der Woche wird es aber wieder total stürmisch! Schon am Montag ziehen die ersten Gewitter über Deutschland. Dazu kommen bald auch noch kräftige Regenschauer.

In einigen Regionen droht sogar Dauerregen – Überschwemmungen von Straßen oder auch Kellern sind die Folge. Am Dienstag setzt sich der Trend fort – und so geht es auch in der gesamten Woche weiter.

Am Mittwoch regnet es vor allem im Norden und Osten, am Donnerstag im Südosten und am Wochenende wird es deutschlandweit sehr nass. Und nicht nur das: Es soll auch deutlich kälter werden. Am Samstag und Sonntag werden teilweise nur noch 15 Grad erreicht.