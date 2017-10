"Drei HaselnÃ¼sse fÃ¼r AschenbrÃ¶del": Die Sendetermine fÃ¼r 2017

Alle Jahre wieder… Was wäre Weihnachten nur ohne „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“? Der Märchen-Klassiker wird auch in diesem Jahr wieder oft im Fernsehen gezeigt.

1973 kam der Film ins Kino, zwei Jahre später wurde er am zweiten Weihnachtsfeiertag erstmals im Fernsehen ausgestrahlt. In dem Film geht es um das junge Aschenbrödel, welches bei ihrer bösen Stiefmutter und ihrer Tochter lebt. Sie wird von ihrer Stiefschwester drangsaliert und gedemütigt, aber am Ende bekommt jeder genau das, was er verdient. Letztendlich verliebt sich der Prinz in das schöne Aschenbrödel und ihre Stiefmutter sowie Stiefschwester gehen auf dem Hofball völlig leer aus.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Überraschende Fakten zum Film

In jedem Jahr wird „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mehrmals im Fernsehen gezeigt. Auch 40 Jahre danach ist der Klassiker noch extrem beliebt und beschert den öffentlich-rechtlichen Sendern immer wieder Rekordquoten. Und darauf müssen die Zuschauer auch in diesem Jahr nicht verzichten, denn das Märchen läuft wieder oft im TV. Nun wurden sogar schon die ersten Sendetermine enthüllt.

Die Sendetermine von „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

03.12.2017 – 12:00 Uhr – KiKa

24.12.2017 – 12:05 Uhr – ARD

25.12.2017 – 10:03 Uhr – ARD

26.12.2017 – 16:10 Uhr – MDR

Sobald weitere Sendetermine feststehen, werden diese in der Liste nachgereicht.