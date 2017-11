Droht der nächste Orkan? Sturmwarnung herausgegeben!

In Deutschland ist es deutlich milder und vor allem stürmischer geworden. Für einige Regionen gilt jetzt sogar eine Sturmwarnung!

Das Wetter spielt derzeit total verrückt. Erst hielt der Winter Einzug und nun ist es deutlich wärmer geworden – was aber nur für zwei Tage andauern soll, denn am Wochenende wird es wieder deutlich kälter.

In einigen Regionen kann es am Deutschland sehr stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für weite Teile Nordrhein-Westfalens und dem Norden sogar eine Sturmwarnung herausgegeben. Bis 18 Uhr kann es zu Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h kommen, teilte der DWD mit. Mancherorts sind am Donnerstag bis warme 19 Grad möglich. Vor allem im Süden wird es richtig warm.

Am Samstag wird es wieder unbeständig und der Winter kommt zurück. Tagsüber sind dann nur einstellige Werte wieder drin und nachts kann es Bodenfrost geben. Auch mehr Niederschläge sind wieder möglich – die Schneefallgrenze sinkt dann auf 500 Meter. In höheren Lagen kann es also wieder weiß werden. Nachts ist aber auch Schnee bis ins Flachland möglich.