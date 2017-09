Droht die Apokalypse? Riesiger Sonnensturm rast auf die Erde zu!

Droht nun der nächste Weltuntergang? Der größte Sonnensturm seit 10 Jahren rast auf die Erde zu.

Die größte Sonneneruption der letzten Jahre wurde 2003 gemessen. Damals erreichte der Sonnensturm die Erde glücklicherweise nicht. Das könnte jetzt anders werden, denn nun droht ein neuer riesiger Sonnensturm!

Ein großer Teil des Sonnensturms nimmt Kurs auf die Erde, wie die NASA mitteilte. Sollte er uns tatsächlich erreichen, sind Polarlichter nicht nur am Mittelmeer, sondern auch in Deutschland zu beobachten.

Der Sonnensturm kann zudem noch weitere Auswirkungen haben: In den Handy-Netzen, Satelliten und Funkverkehr kann es zu erheblichen Störungen kommen. Und sogar im Flugverkehr kann es zu Beeinträchtigungen kommen! Der Sonnensturm soll in ein bis drei Tagen die Erde erreichen. Gefahr für die Menschen besteht jedoch nicht – einen Weltuntergang wird es also nicht geben.

Den bisher größten Sonnensturm gab es übrigens vom 28. August bis 4. September 1859. Damals wurde das Telegrafennetz schwer beschädigt, welches gerade im Aufbau war.