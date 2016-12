Dschungelcamp 2017: Alle News & Kandidaten

Endlich wieder Dschungelcamp-Zeit! Im Januar startet die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus", und einige Kandidaten stehen bereits fest! Denn natürlich sind sich auch dieses Mal elf Prominente nicht zu schade dafür, zwei Wochen lang zwischen Kakerlaken und Riesenspinnen zu campieren. Und wie es scheint, hat RTL mal wieder ein goldenes Händchen bei der Auswahl der Dschungelcamper bewiesen. Wer im Dschungelcamp 2017 dabei sein wird und welche News Ihr unbedingt zu dem TV-Highlight kennen solltet, erfahrt Ihr hier!

27. Dezember 2016

Dschungelcamp 2017: Deswegen geht Thomas Häßler wirklich in den Dschungel

Ganz offiziell dürfen die Dschungelstars natürlich noch nichts zu ihrer Teilnahme sagen, zumal sie auch noch nicht so ganz offiziell bestätigt sind. Und doch lässt sich nun aus einem Interview mit Thomas Häßler in der "Welt" relativ deutlich herauslesen, was ihn dazu bewegt, bei Formaten wie "Let's Dance" oder auch "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!" mitzumachen.

Denn Geldsorgen habe er, im Gegensatz zu den meisten anderen Kandidaten im Dschungelcamp, keine. Ungefähr 30 Millionen Euro habe Thomas Häßler in seiner Karriere verdient.

Dschungelcamp als Krisenbewältigung?

Vielmehr braucht der Fußball-Rentner offenbar Aufgaben und Herausforderungen. Im Jahr 2011 fiel er in ein Loch. „Es war eine Phase, wo nichts lief, nichts kam und nichts passierte. Ich hatte keine Langeweile, habe viel Sport gemacht, mich mit unserem Pferd und dem Hund beschäftigt, aber es hat doch was gefehlt“, erklärt Thomas Häßler.

Auch wenn er mit seinem Trainerjob beim kleinen Berliner Verein Italia Berlino offenbar gerade ganz glücklich ist, braucht er die Abwechslung und sagt: „Mein ganzes Leben hat der Fußball bestimmt – da hatte ich einfach mal Lust, eine andere Schiene zu fahren“

19. Dezember 2016

Dschungelcamp 2017: Die ersten Bilder - RTL hat den ersten Trailer veröffentlicht!

Die Spannung steigt und um "Ich bin ein Star, holt mich hier raus"-Fans weiter anzuheizen, hat RTL nun den ersten Trailer zum Dschungelcamp 2017 veröffentlicht. Und offensichtlich wird es dieses Mal so richtig verrückt:

16. Dezember 2016

Diese Promis gehen ins Dschungelcamp 2017:

Marc Terenzi

Gina-Lisa Lohfink

Jens Büchner

Thomas Häßler

Nastassja Kinski

Sarah Joelle Jahnel

Alexander "Honey" Keen

Hanka Rackwitz

Fräulein Menke

Florian Wess

Markus Majowski

Nicole Mieth

12. Dezember 2016

Der Dschungel-Wahnsinn geht wieder los! Bei RTL startet am 13. Januar die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

In der neuen Staffel wird sich allerdings einiges ändern – es gibt nicht nur neue Regeln und Prüfungen, sondern auch die Sendezeit wird deutlich ausgeweitet!

Das Dschungelcamp lief abgesehen vom Freitag meist nur eine Stunde oder wurde erst kurzfristig verlängert. Diesmal steht aber jetzt schon fest: Das Dschungelcamp wird an den meisten Tagen ganze zwei Stunden laufen!

Die Sendezeit am Samstag wurde verlängert, aber auch am Montag, Dienstag oder Donnerstag wird „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht bis 23.15, sondern 0 Uhr laufen. Na, wenn das mal keine gute Neuigkeit für die Fans ist! Das Dschungelcamp startet am 13. Januar bei RTL.

29. November 2016

RTL gibt den Starttermin bekannt

Der Dschungel ruft wieder! RTL hat den Sendetermin für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ enthüllt.

Neue Stars, Prüfungen und Herausforderungen: Das Dschungelcamp startet am 13. Januar um 21:15 Uhr bei RTL, wie der Sender jetzt bekanntgab. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich werden wieder täglich live Australien berichten. Das große Finale zeigt RTL dann am 28. Januar um 22:15 Uhr und „Das große Wiedersehen“ wird am 29. Januar um 20:15 Uhr ausgestrahlt, die regulären Ausgaben laufen wie in den vergangenen Jahren auch wieder um 22:15 Uhr.

Noch ist nicht offiziell bekannt, wer ins Dschungelcamp gehen. Laut Gerüchten sollen aber unter anderem Jens Büchner, Alexander „Honey“ Keen und Gina-Lisa Lohfink dabei sein. Wer wirklich ins Dschungelcamp geht, gibt RTL wie auch die letzten Jahre erst kurz vor Staffel-Start bekannt.

23. November 2016

Das sagt der Gelände-Besitzer zum Verbleib der Show

Es schwer zu sagen, ob diese Nachricht beruhigend ist, oder nicht. Vor einigen Wochen hieß es, der Besitzer des Landes, auf dem das Dschungelcamp gedreht wird, habe die Nase voll von den TV-Teams. Schließlich drehen hier verschiedene Sender aus verschiedenen Nationen Jahr für Jahr ihre Version von "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!".

So hieß es, dass aufgrund verschiedener Meinungsverschiedenheiten, die Staffeln von 2017 die letzten dort sein sollten. Nun meldet sich Besitzer Craig Parker aber selbst zu Wort. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte er: „Es gab immer mal Zwischenfälle, aber ich habe nichts dagegen, dass sie hier weiter filmen.“

Zwar beruhigt diese Aussage erstmal, doch in jedem Falle läuft der Vertrag für die Nutzung im nächsten Jahr aus und muss neu verhandelt werden. Die Frage bleibt also, ob ein neuer Vertrag mit Craig Parker so einfach zustande kommen kann.

21. November 2016

Geht Sarah Joelle Jahnel doch nicht ins Dschungelcamp 2017?

Sarah Joelle Jahnel soll eigentlich ins Dschungelcamp gehen. Daraus könnte aber nun doch nichts werden!

Das It-Girl wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Grund dafür soll das Fahren ohne Führerschein gewesen sein. Damit wäre sie vorbestraft – und dürfte so nicht nach Australien einreisen.

Ihr Anwalt hat jetzt Einspruch gegen das Urteil eingelegt. „Ich gehe davon aus, dass die Seiten des Gerichts angebotene Strafe von 10 000 Euro deutlich reduziert wird“, sagt er. Grund dafür soll ein TV-Projekt sein, denn die Sängerin soll laut „Bild“ bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teilnehmen. „Die Sache wird im Februar 2017 geklärt. Bis dahin gilt Frau Joelle als unschuldig“, sagt ihr Anwalt. So könnte sie dann doch noch am Dschungelcamp teilnehmen.

Neue Ladies fürs Dschungelcamp 2017: Ziehen auch Hanka Rackwitz und Fraulein Menke ein?

18. November 2016

Das Camp wird immer voller! Jetzt sind schon wieder zwei Prominamen aufgetaucht, die sich in den Dschungel wagen sollen. Wie die Bild berichtet, sollen ausgerechnet Vox-Promi-Maklerin Hanka Rackwitz und Sängerin Fräulein Menke als Kandidaten dabei sein. Ob das gut geht?

Hanka Rackwitz und Fräulein Menke sollen in den Dschungel gehen WENN/ Facebook/ Hanka Rackwitz

Die beiden Ladies haben jedenfalls nicht die allerbesten Voraussetzungen um das Camp zu überstehen. Menke hatte in der Vergangenheit mit Verfolgungswahn zu kämpfen und hörte Stimmen und Hanka leidet unter Zwangsstörungen! Wie sie da das harte Dschungelcamp überstehen wollen, ist wirklich ein Rätsel...

Geht Sarah Lombardi jetzt wirklich ins Dschungelcamp?

Sarah Lombardi hatte bis auf „Crash Test Promis“ nach der Trennung nur noch wenige TV-Auftritte. Doch das könnte sich jetzt ändern!

Denn offenbar will RTL die Sängerin ins Dschungelcamp schicken. Laut dem Kölner „Express“ liegt Sarah Lombardi ein Angebot für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ vor. Die Ex-Frau von Pietro Lombardi müsste nur noch ja sagen!

„Ja, es stimmt. Sarah hat das Angebot schon vor einiger Zeit bekommen“, verrät eine gute Freundin dem „Express“. Und wird sie das Angebot annehmen? „Sarah würde gerne allen zeigen, wer sie wirklich ist", so die Insiderin. Andererseits will sie Alessio nicht so lange allein lassen. Wofür sie sich am Ende entscheidet, werden wir noch etwas abwarten müssen.

Dschungelcamp-Aus für Gina-Lisa Lohfink? Australien verweigert ihr die Einreise!

Ist ihr Traum vom Einzug ins Dschungelcamp 2017 etwa schon wieder geplatzt? Gina-Lisa Lohfink wolle der Welt eigentlich im RTL-Kakerlakencamp ihr wahres Ich präsentieren. Bei „Applaus und raus“ freute sie sich: „Da kann ich zeigen, wer ich wirklich bin!“ och offenbar möchte Australien Gina-Lisa Lohfink lieber nicht einreisen lassen.

Wie „Express“ erfahren haben will, darf sie nicht ins Land, weil sie vorbestraft ist. Nun will sich ihr Manager Helmut Werner dafür stark machen, dass es mit Gina-Lisas Einreise-Visum doch noch klappt. Da kann man wohl nur kräftig die Daumen drücken…

Jens Büchner: Kult-Auswanderer geht ins Dschungelcamp

Schon lange will Jens Büchner ins Dschungelcamp, sein größter Traum scheint nun auch wahr zu werden: Der Kult-Auswanderer nimmt tatsächlich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil.

Jens Büchner soll den Vertrag schon unterschrieben haben und eine hohe fünfstellige Summe erhalten, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

Im Jahr 2010 zog Jens Büchner nach Mallorca und wird seitdem von „Goodbye Deutschland“ begleitet. In den vergangenen Jahren startete er als Schlagersänger durch, hat mit Daniela sein großes Liebes-Glück gefunden und ist im Sommer Papa von Zwillingen geworden.

„Ich bin für das Dschungelcamp bereit und würde dort gerne mitmachen“, sagte Jens Büchner vor einigen Monaten im Interview mit InTouch Online.

Dschungelcamp 2017: Thomas Häßler ist dabei

Ein ehemaliger Spitzensportler gehört inzwischen fest zum alljährlichen Ensemble der Dschungelcamp-Kandidaten. In diesem Jahr übernimmt diese Rolle Thomas Häßler. Der einstige Profi-Fußballer soll laut "bild.de" eine der elf Urwald-Pritschen belegen...

Thomas Häßler Getty Images

Mit dem 50-Jährigen würde zum ersten Mal ein echter WM-Held für RTL in den Dschungel gehen. Er gewann nicht nur 1990 den Weltmeistertitel, sondern wurde mit der Nationalelf 1996 auch noch Europameister. Besser hätte seine Fußball-Karriere also kaum laufen können.

2004 beendete er seine aktive Karriere jedoch und arbeitet seit 2006 als Trainer. In letzter Zeit zieht es ihn jedoch immer wieder ins TV: Erst Anfang des Jahres tanzte er bei "Let's Dance" mit. Dort flog er nach der fünften Show raus. Ob er im Dschungelcamp weiterkommt, wird sich ab Januar 2017 zeigen.

Das wäre ja echt mal der Hammer: Als RTL-Kultstar hat Beate ja schon eine Menge TV-Erfahrung gesammelt und bei ihren Reisen für "Schwiegertochter gesucht" auch bereits einiges erlebt. Wagt sich Beate nun etwa auch in den australischen Urwald? Die Gerüchte halten sich jedenfalls hartnäckig. Was wirklich dran ist, erfahrt Ihr im Video:

Dschungelcamp 2017: Kim Hnizdos Ex-Freund „Honey“ freut sich schon auf die Promi-Gesellschaft

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ lautet der schöne Slogan der beliebten RTL-Dschungelcamp-Show. Bei so manchen Kandidaten der letzten Staffeln lässt sich wohl generell darüber streiten, ob sie echte „Stars“ sind. Doch wer jetzt als Kandidat für die kommende Staffel bekannt gegeben wurde, wird wohl von niemandem als Star angesehen. Das könnte sich durch die Teilnahme jetzt aber für Alexander Keen ändern.

Eigentlich ist der 33-jährige nur als nerviger Ex-Freund „Honey“ der ‚Germany’s next Topmodel’-Gewinnerin Kim Hnizdo bekannt geworden. Mit seinem ausgeprägten Sendungsbewusstsein und arroganten Aussagen machte er sich nicht gerade beliebt. Nun wird ihn schon bald ganz Deutschland bei Ekelprüfungen und sicherlich auch der ein oder anderen Debatte mit anderen Kandidaten beobachten können.

Dschungelcamp 2017: Marc Terenzi ist der erste Kandidat

Der erste Kandidat fürs Dschungelcamp 2017 steht fest! Und es ist ausgerechnet Sarah Connor-Ex Marc Terenzi, der die erste Pritsche im Ekel-Lager füllen wird...

Der 38-Jährige wird laut "Bild" im Januar im australischen Urwald kampieren: "Man hat sich auf eine Teilnahme geeinigt“, so ein Insider.

Seine Reality-TV-Erfahrung hat er bis dahin ja zumindest schon mal aufgefrischt - im September wird der Ex-Boygroup-Star im "Promi Big Brother"-Haus zu sehen sein.

Die Kohle kann Marc Terenzi sicher gut gebrauchen: Der ehemalige Popstar verdient in letzter Zeit sein Geld als Stripper bei den "Sixxpacks".

Was Sarah Connor wohl dazu sagt, dass der Vater zweier ihrer Kinder demnächst gleich zweimal einen Seelen-Striptease im TV hinlegen wird?

Das "Dschungelcamp" bekommt eine Sex-Höhle!

Das ist wirklich der Hammer für die Dschungelbewohner - zumindest für die die an der britischen Version des Dschungelcamps („I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!“) teilnehmen! Denn bei ihnen könnte es jetzt ziemlich heiß her gehen - sie bekommen eine Sex-Höhle!

Das britische Dschungelcamp stellt den Bewohnern nämlich eine geheime Höhle, die ideal für Liebesabenteuer gemacht ist! Denn dort können sie sich vergnügen, ohne dabei gefilmt zu werden. Vorher wäre das nur im Urwaldklo möglich. „Innen ist es eine einfache Höhle mit einer Bank, aber wir werden sie für verschiedene Sachen verwenden. Der Boden ist ein bisschen hart, aber man kann sie für Liebesabenteuer nutzen“, erklärt der Produzent Oli Nash.

Ob es so eine Liebeshöhle auch bei uns geben wird? Darüber gibt es noch keine Auskunft. Für die künftigen Kandidaten wäre das aber sicher nicht schlecht...

Dschungelcamp in Gefahr: Müssen sie das Gelände verlassen?

Man sollte meinen, es sei ein lukratives Geschäft für den Besitzer des Dschungelcamp-Areals. Seit 2003 stellt Craig Parker dem britischen Sender ITV und allen anderen, die in den verschiedenen Ländern "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!" produzieren, zur Verfügung.

Laut der britischen "Sun" habe er allerdings die Nase voll. Es werden Insider zitiert, die behaupten, es gäbe Streit zwischen den Produktionsteams und Parker. Sowohl ITV, als auch RTL halten sich bedeckt, was diese Spekulationen angeht. Sicher sei wohl, dass die kommende Staffel von beiden Sendern noch im alten Camp produziert werden.

"Ob es in den kommenden Jahren ein neues Camp an einem neuen Ort geben wird, können wir heute nicht mit Sicherheit sagen", hieß es bei RTL gegenüber DWDL und verrät damit zumindest so viel, dass die Situation in der Tat nicht so stabil ist, wie man bislang glaubte.

Möglicherweise sind die Kandidaten 2018 dann schon in einem anderen "Dschungel" untergebracht.