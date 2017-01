Dschungelcamp 2017: Das sind die Luxusgegenstände der Kandidaten

Die Dschungelcamper sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Während in den ersten Jahren noch sinnloses Zeug mitgenommen wurde, das mehr ein exzentrisches Statement war, als dass es im Dschungelcamp einen Nutzen hatte, wählen die Camper dieser Staffel so vernünftig wie nie ihre sogenannten Luxusgegenstände.

Thomas Häßler

Kissen und Glücksbringer-Kette von seinen Kindern

Marc Terenzi

Fitness-Band und Ohrstöpsel

Gina-Lisa Lohfink

Schlafbrille und Ohrstöpsel

Alexander "Honey" Keen

Yogamatte und Sitzkissen

Hanka Rackwitz

Frischhaltedose ("Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen irre. Alles, was da reinkommt, ist für mich wieder sauber. Meine Zahnbürste zum Beispiel.“) und getönte Tagescreme

Florian Wess

Decke und Augencreme

Kader Loth

Puder und Kajal

Sarah Joelle Jahnel

Kopfkissen und Lippenstift

Jens Büchner

Kissen (mit Fotoprint seiner Familie) und Parfum ("Ich will auch für die Kakerlaken gut riechen.")

Nicole Mieth

Kissen und Lippenstift

Fäulein Menke

Koala Kuscheltier und Wimperntusche

Markus Majowski

Holzkreuz und Körper-Puder ("Als dicker Mann muss ich mich manchmal an bestimmten Körperstellen pudern.“)