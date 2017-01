Dschungelcamp 2017: Das sind die Top 5 OP- und Botox-Beautys

Selten wurde so viel an den Kandidaten herumgedoktert wie in diesem Jahr. Alleine die Top 3 OP-Beautys haben wohl mehr Erfahrungen beim plastischen Chirurgen, als die letzten zwei Staffeln vom Dschungelcamp zusammen. Ob der Plastik-Look der Dschungelcamp-Kandidaten auch dem Alltag im Camp und der gnadenlosen Überwachung der Kameras standhält? Schließlich nehmen Kakerlaken und Co. keine Rücksicht darauf, ob die Frisur sitzt. Da helfen auch Botoxbomben, die das Gesicht lahmlegen, nichts. Auch ohne Falten, ist das Dschungelcamp alles andere als eine Beautybehandlung.

Seht im Video, wen es im Camp da wohl am härtesten treffen wird.