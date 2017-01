Dschungelcamp 2017: Davor hat Jens Büchner am meisten Angst

Jens Büchner geht ins Dschungelcamp und wird die Show ordentlich aufmischen. Der Kult-Auswanderer hat sich viel vorgenommen und will jede Dschungelprüfung machen.

Es gibt aber auch etwas, wovor Jens Büchner im Dschungelcamp Angst hat. „Da hocken elf verschiedene Charaktere, mit mir dann zwölf, aufeinander. Und die meiste Angst habe ich davor, dass wir uns nicht verstehen. Das irgendwann der Punkt kommt, dass man sich gegenseitig nur noch annervt. Das du früh aufstehst und jemanden siehst, der dich den Abend zuvor schon genervt hat. Und du kannst nicht weg. Und du musst dich immer zusammen reißen“, erzählt der Kult-Auswanderer im exklusiven Interview mit InTouch Online.

Jens Büchner würde keine Dschungelprüfung ablehnen, wie er uns verriet: „Ich mache alle Prüfungen. Ich fliege nicht dahin, um aufzugeben oder irgendwelche Sachen nicht zu machen. Ich mache alles mit. Ich habe es allen versprochen. Ich habe die Möglichkeit im Dschungel zu sein – da gibt´s die Option Aufgeben doch gar nicht.“

Vorbereitet auf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sich Jens Büchner nicht. Er geht das Dschungelcamp locker an. „Ich bin einer, der lässt alles auf sich zukommen. Wie will ich mich vorbereiten? Soll ich vorher schon mal Kakerlaken essen? Soll ich die Regenwürmer bei uns rausfressen oder sonst irgendwas? Oder soll ich mich mit ein paar Leuten in einem Zimmer einsperren lassen? Es wird so kommen, wie es kommt. Wir werden dort einziehen und alle werden sehen, ob das gut geht.“, sagt Jens Büchner.

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 13. Januar bei RTL. Zuvor zeigt Vox am Montag eine neue Folge von „Goodbye Deutschland“, wo er und Daniela von einem Kamerateam vor der Abreise nach Australien begleitet wurden.