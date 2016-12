Dschungelcamp 2017: Deswegen geht Thomas Häßler wirklich in den Dschungel

Ganz offiziell dürfen die Dschungelstars natürlich noch nichts zu ihrer Teilnahme sagen, zumal sie auch noch nicht so ganz offiziell bestätigt sind. Und doch lässt sich nun aus einem Interview mit Thomas Häßler in der "Welt" relativ deutlich herauslesen, was ihn dazu bewegt, bei Formaten wie "Let's Dance" oder auch "Ich bin ein Star! Holt mich hier raus!" mitzumachen.

Denn Geldsorgen habe er, im Gegensatz zu den meisten anderen Kandidaten im Dschungelcamp, keine. Ungefähr 30 Millionen Euro habe Thomas Häßler in seiner Karriere verdient.

Dschungelcamp als Krisenbewältigung?

Vielmehr braucht der Fußball-Rentner offenbar Aufgaben und Herausforderungen. Im Jahr 2011 fiel er in ein Loch. „Es war eine Phase, wo nichts lief, nichts kam und nichts passierte. Ich hatte keine Langeweile, habe viel Sport gemacht, mich mit unserem Pferd und dem Hund beschäftigt, aber es hat doch was gefehlt“, erklärt Thomas Häßler.

Auch wenn er mit seinem Trainerjob beim kleinen Berliner Verein Italia Berlino offenbar gerade ganz glücklich ist, braucht er die Abwechslung und sagt: „Mein ganzes Leben hat der Fußball bestimmt – da hatte ich einfach mal Lust, eine andere Schiene zu fahren“