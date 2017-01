Dschungelcamp 2017: Diese Stars sind einfach nur zum Gähnen

Das Dschungelcamp steht noch ganz am Anfang. Doch schon jetzt zeichnet sich ab, von welchen Stars wir in den nächsten zwei Wochen viel erwarten dürfen, was Zickereien, Liebelei, Geständnisse und Co. angeht. Und von welchen wohl eher nicht. Ganz vorne dabei - Nicole Mieth.

Nicole Mieth: Von ihr bekommt man nichts mit

Die süße Schauspielerin hielt sich bis jetzt total zurück. Bis auf die Dschungelprüfung an Tag 1, zu der auch sie notgedrungen antreten musste, hat man von ihr nun wirklich gar nichts mitbekommen. Das fiel natürlich auch Daniel Hartwich und Sonja Zietlow auf, die sie gestern vor versammelter Runde, nun ja, ein wenig auflaufen ließen.

Thomas Häßler RTL / Stefan Menne

Auch Ex-Profifußballer Thomas Häßler glänzte bis jetzt keineswegs mit Aktionismus oder einem großen Mitteilungsbedürfnis. Stattdessen sieht man ihn meist nur liegend, sitzend und dösend über den Bildschirm flackern.

Marc Terenzi RTL / Stefan Menne

Überraschenderweise hat man bis jetzt auch noch nicht allzu viel von Marc Terenzi mitbekommen. Gut, da gab es sein Geständnis zur Trump-Wahl aber ganz ehrlich, da haben wir uns doch mehr erwartet. Vor allem was sein Zusammenspiel mit Exfreundin Gina-Lisa angeht. Ob die Zusammenführung der Camps dafür sorgen wird, dass die Drei aus ihrem Winterschlaf erwachen?