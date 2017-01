Verträumte Blicke, liebevolle Komplimente und innige Umarmungen - zwischen Gina-Lisa und Alexander "Honey" Keen knistert es im Dschungelcamp gewaltig. Ja, diese beiden haben echt das Zeug dazu, das absolute Traumpaar des diesjährigen Dschungels zu werden.

Nico Schwanz glaubt: "Da wird definitiv was gehen."

Dass weiß auch Honeys Freund und Dschungel-Begleitung Nico Schwanz. Gegenüber RTL verriet der 39-Jährige, der selbst schon an der Show teilgenommen hat: "Da wird definitiv was gehen, hundertprozentig." Seine Prognose: "Steckt die alle beide in dieses Erdloch rein, mit einer Flasche Wein ..." Dann könnte Honey seiner Rolle als Gentleman, echtem Mann und Beschützer mal wieder alle Ehre machen. Eigenschaften die Gina-Lisa an ihm besonders gut zu gefallen scheinen.

Gibt es den ersten Dschungel-Sex?

Nicht ausgeschlossen, dass sich die beiden in so einem Moment auch so richtig nahe kommen könnten und die Zuschauer eine Premiere erleben - den ersten Dschungel-Sex. Wir sind gespannt.