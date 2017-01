Es gab schon diverse Psychologen, die sich zu sehr waghalsigen Ferndiagnosen haben hinreißen lassen und behaupteten, Hanka Rackwitz' Zwangsstörungen seien nur gespielt. Solche Äußerungen bestärken natürlich auch beim irritierten Publikum die Zweifel.

Für die DGZ, die Deutsche Gesellschaft für Zwangsstörungen wird das zu einem echten Problem. "Frau Rackwitz zeigt hier zum einen Verhaltensweisen von Zwangspatienten, die vielen Außenstehenden bizarr und nicht nachvollziehbar erscheinen. In der öffentlichen Diskussion entstehen in der Folge teilweise unreflektierte Abwertungen und ein Anzweifeln der Zwangsstörung", mahnt der Verein in einem öffentlichen Statement. "Gleichzeitig sehen sich viele Zwangspatienten durch die offensive und aufmerksamkeitsheischende Darstellung der Zwangserkrankung nicht repräsentiert und sorgen sich um das Entstehen weiterer Zerrbilder über die Zwangsstörung in der Öffentlichkeit", ergänzen sie.

Die Sorge ist nicht ganz unberechtigt, immer wieder werfen die irrationalen Handlungen von Hanka Fragen auf, die nicht ganz so einfach zu beantworten sind, wie viele der Dschungelcamp-Zuschauer es sich vielleicht vorstellen. So bedeutet die Umarmung von Hanka und Nicole Mieth, weder, dass Hanka ihre Berührungsangst überwunden hat, noch, dass sie bis dahin nur etwas vorgespielt hat. Zwangsexperte Prof. Voderholzer unternahm bereits in einem Beitrag von SternTV einen Erklärungsversuch für derartige Phänomene.

Doch ein Ende ist in Sicht und vielleicht bringt es ja nicht nur Nachteile, dass so viel über Zwangsstörungen diskutiert wird. Möglicherweise kann sogar ein wenig Aufklärung über dieses Thema stattfinden.