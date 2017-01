Nur noch fünf Tage, dann ist es soweit: Im Dschungelcamp 2017 fällt endlich der Startschuss!

Mittlerweile sind so gut wie alle diesjährigen Promi-Camper in Australien angekommen, um mit ihrer jeweils selbstgewählten Reisebegleitung die letzten Tage in Freiheit zu genießen.

Doch wie jetzt herauskam, treten nicht alle Kandidaten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ihr großes Urwald-Abenteuer in Gesellschaft an!

Wie Promiflash berichtet, machte sich TV-Maklerin Hanka Rackwitz ganz alleine auf den langen Weg in den Dschungel!

"Ich bin doch ein Mensch ohne Freunde", gestand die Camperin in spe im Interview und erklärte:

"Und die paar, die da sind oder die ich jetzt kennengelernt habe, die sind selber im Job, und dann gibt es da noch welche, die sind jetzt auch nicht so sonderlich begeistert, dass ich das mache, aber das ist mir auch Schnuppe…"

Mit dem Alleinesein hat Hanka Rackwitz, die seit Längerem unter Zwangsstörungen leidet, laut eigener Aussage aber keine Probleme - ganz im Gegenteil:

"Ich bin sowieso ganz lange schon alleine, und ich bin es auch gewohnt und ich bin auch gerne alleine. Ja, da lebe ich in meiner Welt und da kann ich meine Gedanken denken und da quatscht mich keiner zu. Aber das wird nun auch eine Umstellung, so lange immer alleine..."

Für den Vox-Star könnte also gerade die Dauer-Gesellschaft der anderen Promis im Camp zu einer der größten Herausforderung werden:

"Mit zwölf anderen Leute, die mich zutexten, Tag und Nacht zusammen sein - ich wünsche mir selber viel Glück, Kinder...", befindet Hanka mit einem Lachen.

Tja, das klingt, als ob auch die sympathsiche TV-Maklerin ihre letzten Tage vor der Zwangsbeschallung im Dschunglcamp so richtig genießen würde!