Dschungelcamp 2017: Hanka Rackwitz trifft eine radikale Entscheidung

An ihr scheiden sich die Geister. Sind ihre Zwänge echt? Ist es nur gespielt? Sieht man Hanka Rackwitz in ihrem Alltag, merkt man dass ihre Zwangsstörungen dort sehr viel ausgeprägter sind. Im Dschungelcamp, so erklären Psychologen sei sie in einem für sie nicht realem Umfeld. Es ist eine Ausnahmesituation, für die auch in Hankas Kopf und bei ihren Ängsten andere Regeln gelten.

Doch wie wird es, wenn sie nach Hause zurückkehrt? Bleibt dann alles beim Alten? Schon vor dem Dschungelcamp hat Hanka eine extreme Entscheidung getroffen...