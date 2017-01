Na das kann ja noch spannend werden. Bei den heißen Flirts zwischen Honey und Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp 2017 haben schon viele auf wilden Sex im Camp gesetzt. Leider wurde die RTL-Gemeinde enttäuscht, das Tête-à-Tête fiel aus. Und dann musste auch noch Gina-Lisa das Camp verlassen. Auch wenn sie phasenweise an der Ehrlichkeit ihres neuen besten Freundes Honey zweifelte, nachdem sie das Dschungelcamp verlassen hatte, stand sie wieder voll und ganz hinter dem Ex von GNTM-Gewinnerin Kim. Sie schwärmte in die Kameras von RTL, dass Honey ein verständnisvolles und ehrliches Kerlchen sei, dem sie absolut vertrauen würde. Doch dann traf Gina-Lisa Lohfink auf ihren Manager und der rückte ihr erstmal den Kopf zurecht. Er hat ihr sogar den Floh ins Ohr gesetzt, Honey wäre Schuld daran, dass Gina aus dem Camp flog.

Nun können Honey und Gina-Lisa Lohfink sich an einen Tisch setzen

Ein paar schlechte Worte über Honey später hat auch Gina-Lisa Lohfink ein anderes Bild von ihrem neuen besten Freund, welches sie „Express“ gegenüber so beschreibt: „Im Nachhinein haben jetzt viele gesagt, dass er mich nur ausnützt und durch mich noch berühmter werden will. Der meint es nicht ernst mit mir und ist nur ein Schauspieler. Wenn er rauskommt, möchte ich mich mit ihm an einen Tisch setzen und werde mir vorher wie ein Reporter Fragen aufschreiben und werde ihn ausfragen. Ich muss mir jetzt erst mal ein paar Sendungen angucken und checken, was da so abging. Weil viele schreiben, Honey ist so böse, falsch und link. Da frage ich mich gerade, wieso habe ich das wieder nicht gesehen? Ich bin so ein gutgläubiger Mensch. Ich glaube immer gleich jedem und glaube an das Beste im Menschen. Leider werde ich oft verarscht und nicht gut behandelt. Damit ist jetzt Schluss! Die Wahrheit kommt früher oder später sowieso immer raus.“ Nun ist auch Honey raus aus dem Dschungelcamp 2017. Gina-Lisa Lohfink und Honey werden als schneller an einem Tisch sitzen können, als ihnen vielleicht lieb ist….