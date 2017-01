Dschungelcamp 2017: Jetzt macht sich Honey an Micaela Schäfer ran!

Er kann es einfach nicht lassen! Nachdem Honey im Dschungelcamp eine ziemlich heiße Flirt-Show mit Gina-Lisa Lohfink abgezogen hat, schmeißt er sich nach seinem Auszug jetzt an einen anderen Silikon-Star ran: Micaela Schäfer.

Micaela Schäfer und Honey: Geht da was?

Die Nacktschnecke postete jedenfalls gerade einige Bilder bei Facebook, die einen doch etwas zum Schwitzen bringen. Beide posieren nur in Badeshorts und Bikini, er hat seine Hände sanft auf ihrem Bauch gelegt…. Ganz schön hot! Diese Schnappschüsse sind noch überraschender, als der Fakt, dass Micaela Schäfer ausnahmsweise mal ihre Brüste bedeckt hält!

Honey ist offiziell Single – Micaela Schäfer allerdings nicht…

Honey und Micaela kuscheln so auf einer Bootstour. Und sie scheinen sich zumindest sympathisch zu sein. „Bootstour Part 1 - Später sind die Mädels dran! Alexander Honey Keen - cooler Typ! Ob Ihr es glaubt oder nicht“, schreibt die Nackt-Schnecke happy dazu. Schön und gut, doch was wird wohl Micaelas Freund zu den kuscheligen Bildern sagen? Die 33-Jährige ist offiziell mit Felix Steiner liiert. Will ihn eigentlich unbedingt heiraten. Ob da so ein Fremd-Flirt wirklich eine gute Idee ist?

Was ist mit Honey und Gina-Lisa?

Immerhin hat Honey die Situation mit Gina-Lisa Lohfink geklärt. Nach dem Flirt im Camp sind sich beide einige Frankfurter-Freunde zu bleiben. Naja, zumindest wollen sie es versuchen...