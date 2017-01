Auch wenn es viele vielleicht nicht zugeben wollen: Der Hauptgrund, warum Promis sich dazu entschließen beim Dschungelcamp mitzumachen ist wohl definitiv das Geld! Einer der diesjährigen Kandidaten geht damit ungewohnt offen um. Marc Terenzi hat bekanntlich viele Schulden und ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus’ schien ihm der einzige Ausweg zu sein.

"Wenn ich aus dem Dschungel komme, habe ich keine finanziellen Sorgen mehr“, freut sich der 38-jährige gegenüber ‚Promiflash’. „Ich kann mein Leben wieder in eine andere Richtung lenken und nicht nur Probleme haben. Das ist alles weg. Das ist ein neuer Anfang für mich."

Tatsächlich scheint Marc schon seit längerem ernsthafte finanzielle Probleme zu haben. Zuletzt machte er Schlagzeilen damit, dass er versuchte seinen Ehering von Ex-Frau Sarah Connor auf eBay zu verticken. Solche Aktionen dürfte er nach dem Dschungelcamp jedenfalls nicht mehr nötig haben, denn den Kandidaten winken beträchtliche Summen.

Da nimmt man dann wohl auch gerne in Kauf, bis zu zwei Wochen lang mit der Ex aufeinander zu hocken. Mit dabei ist nämlich auch Gina-Lisa Lohfink, mit der Marc im Jahr 2009 zusammen war. Seit ihrer Trennung haben sich die beiden so gut es ging gemieden. Doch das unfreiwillige Wiedersehen versucht Marc locker zu nehmen. Was bleibt ihm auch anderes übrig? "Ich habe überhaupt nichts gegen Gina-Lisa. Ich freue mich, mit ihr zu reden“, behauptete er gegenüber ‚RTL’.