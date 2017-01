Dschungelcamp 2017: So feiert Honey seinen Abschied in Deutschland

Die Dschungelcamper sind noch in Freiheit, aber nicht mehr lange: An diesem Freitag fliegen die meisten Stars nach Australien.

Davor lassen es die Kandidaten noch in Deutschland krachen – so auch Alexander „Honey“ Keen. „Wir haben eine ausgiebige Club- und Bartour gemacht“, sagt „Honey“ gegenüber der „Bild“-Zeitung. „Ein unvergesslicher Abend, den mein Manager Simon Stosic für mich organisiert hatte“, verriet der Ex-Freund von GNTM-Kim weiter.

Nach einem Besuch in der Bar zog „Honey“ mit Freunden in einen Edel-Club, wo unter anderen auch Nico Schwanz, Saskia Atzerodt und Iris Julia Aschenbrenner dabei waren. Sein Kumpel Nico Schwanz wird „Honey“ übrigens auch nach Australien begleiten. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet am 13. Januar bei RTL.