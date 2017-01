Jens Büchner geht ins Dschungelcamp und wird ganze drei Wochen nicht auf Mallorca sein. Zwar passt Daniela auf die Kinder auf, aber die Freundin des Kult-Auswanderers bekommt Verstärkung: Sven Florijan, der Assistent von Olivia Jones, wird Babysitter auf Mallorca!

Sven wird die Kinder hüten, während Jens Büchner gerade im Dschungelcamp ist. „Ich mag Kinder sehr gerne und fühle mich auch in der Olivia-Jones-Familie manchmal wie so eine Art schrille XXL-Nanny-Ausgabe“, sagt Sven Florijan. „Außerdem ist es für Sven ja auch mal was Neues, der Mann im Haus zu sein“, sagt er weiter.

Daniela freut sich schon sehr auf Sven: „Jens und ich sind mit Sven schon länger befreundet. Er ist ja auch Patenonkel von unserer Tochter Jenna. Ich brauche Sven aber nicht nur als Babysitter, sondern auch als seelische Unterstützung. Sven hat ja Olivia 2013 ins Dschungelcamp begleitet und kann für mich gut einordnen, was ich zu Hause auf Mallorca im Fernsehen zu sehen kriege. Ich bin sehr aufgeregt und es fällt mir echt schwer zu Hause zu sitzen, während mein Mann durch die Dschungelhölle geht.“