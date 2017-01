Dschungelcamp 2017: Wie berechtigt sind die Zweifel an Hanka Rackwitz' Störungen?

Das Verhalten von Hanka wirft schon einige Fragen auf. Menschen umarmen geht für sie (die meiste Zeit) überhaupt nicht, bei den Dschungelprüfungen schlägt sie sich aber recht gut. Das ruft bei einigen Zweifel an der Echtheit ihrer Zwänge hervor.

In einem Interview mit "spot on news" äußert sich Prof. Dr. Isabella Heuser-Collier, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie skeptisch: "Insgesamt wirken ihre Reaktionen seltsam unauthentisch, fast wie einstudiert. Ich glaube sie hat eine gewisse Lust an Selbstdarstellung, sonst würde sie das nicht auf sich nehmen."

Sogar der Verdacht, dass Hanka ihre Ängste etwas überdramatisiert kommt auf: "Wenn sie je tatsächlich mal eine schwere Zwangsstörung – wie sie behauptet – gehabt hat, dann hat sie diese aber scheinbar erfolgreich so weit überwunden, dass sie sich in dieser schmutzigen Umgebung irgendwie arrangieren kann."

Hanka hilft die Ausnahmesituation

Ein anderer Ansatz ist der von Prof. Ulrich Voderholzer. Bei Stern TV erklärt er, was ein Grund dafür sein kann, warum Hanka so verhältnismäßig gut im Dschungel zurechtkommt. Er erklärt, dass der Dschungel als Ausnahmezustand gut für Hanka sein kann. Somit verhalten sich ihre Zwangsstörungen möglicherweise auch anders. "Dieser Dschungel ist nicht ihre reale Welt. Ich habe es oft erlebt, dass wenn Menschen raus sind aus ihrer gewohnten Situation, dass es erstmal weniger Zwänge sind. Müsste sie aber länger in dieser Situation bleiben, würden sich die Zwänge wieder vermehrt einstellen", erklärt er.

Auch sieht er eine Chance, dass ihr ausgerechnet das Dschungelcamp beim Umgang mit einigen Ängsten helfen könnte.