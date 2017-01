Dschungelcamp 2017: Zuschauer sehen Marc Terenzi als Dschungelkönig

Ist es Hanka Rackwitz, die ihre Ängste und Zwänge im Dschungel erstaunlich gut im Griff hat? Ist es Underdog und Lagerfeuer-Papi Jens Büchner? Oder ist es doch Alexander "Honey" Keen, der zwar keine Sympathien sammelt, aber immerhin für etwas Unterhaltung im Camp sorgt?

Im InTouch-Voting dominiert jemand ganz anderes! Marc Terenzi führt das Voting mit spektakulären 40 Prozent der Stimmen an. Ausgerechnet Marc, der schon im Vorfeld zugab, das Camp in erster Linie des Geldes wegen zu machen. Dementsprechend wenig war von Anfang an von ihm an Show und Selbstdarstellung zu erwarten. Und Terenzi blieb auch recht unauffällig. Er absolvierte die Dschungelprüfungen ohne zu murren, sorgte nicht für Streit, verhielt sich ruhig.

Umso überraschender ist das klare Voting. Denn erst Jens Büchner (15%) und Hanka Rackwitz (14%) sind die nächsten, die weit hinter dem Sänger und Stripper liegen. Fragt sich nur, wie lange er nur so ruhig und cool bleiben kann. Mehr und mehr kippt die Stimmung im Camp. Honey verweigerte die Dschungelprüfung und sorgt damit für Krisenstimmung in "La Familia Grande".