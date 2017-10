Dschungelcamp 2018: Alle News und Kandidaten zur RTL-Show

Im Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Diesmal werden auch wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich durch die Show führen. Welche Kandidaten sind im Dschungelcamp dabei? Und werden die Regeln geändert? Hier erfährst du alles zur RTL-Show.

Jenny Frankhauser ist dabei

Die erste Kandidatin für das Dschungelcamp wurde enthüllt: Jenny Frankhauser ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Sie könnte in der RTL-Show auspacken, denn in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Zoff mit ihrer Schwester Daniela Katzenberger. Immer wieder äußerte sich Jenny Frankhauser negativ über sie – da könnten wohl noch weitere brisante Details ans Licht kommen…

Dschungelcamp 2018: Die Kandidaten

Noch ist nicht bekannt, wer ins Dschungelcamp ziehen wird. RTL wird erst kurz vor dem Start der Staffel die 12 Kandidaten bekanntgeben. Wie immer starten davor aber Spekulationen, wer bei IBES teilnehmen wird. Meist sorgen einige Teilnehmer für zahlreiche Konflikte am Lagerfeuer – wer wird wohl diesmal für Zoff sorgen?

Dschungelcamp 2018: Sendezeiten

Wann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL startet, ist noch nicht bekannt. Die regulären Folgen werden aber wie auch in den vergangenen Jahren wahrscheinlich immer um 22:15 Uhr ausgestrahlt. In der letzten Staffel hat RTL kurzfristig die Sendezeit auf knapp 2 Stunden je Folge verlängert – gut möglich, dass auch IBES 2018 immer bis 0 Uhr laufen wird.

Ist auch Dr. Bob wieder dabei?

Eigentlich ist der der wahre Star der Show: Seit Beginn an ist Dr. Bob dabei. Mit bürgerlichen Namen heißt er Robert McCarron und kümmert sich um das Wohlbefinden und die Gesundheit der Promis. Zudem erklärt er auch immer, was die Kandidaten bei den jeweiligen Dschungelprüfungen beachten müssen. Ob er aber noch lange dabei sein wird, ist unbekannt. "Ich glaube, ich habe genug. Ich glaube aber auch, dass das Team mich nicht gehen lassen will, aber ich glaube ich will gehen. Nach dem Finale werde ich ernsthaft darüber nachdenken was ich mit den nächsten Jahren meines Lebens anfangen will. Ich bin in einem Alter, in dem man darüber anfangen muss nachzudenken“, sagte er mal in der „Bild“-Zeitung.

Wo liegt das Dschungelcamp?

Es gab immer mal wieder Gerüchte, dass das Dschungelcamp in einem Studio in Köln stattfindet. Das ist aber totaler Quatsch! Das Dschungelcamp liegt tatsächlich in Australien und befindet sich in der Nähe der kleinen Gemeinde Dungay im australischen Bundesstaat New South Wales – wenige Kilometer liegt die Stadt Murwillumbah.

Die Dschungelcamp-Gewinner

Staffel 1 Sieger: Costa Cordalis

Staffel 2 Sieger: Desiree Nick

Staffel 3 Sieger: Ross Anthony

Staffel 4 Sieger: Ingrid van Bergen

Staffel 5 Sieger: Peer Kusmagk

Staffel 6 Sieger: Brigitte Nielsen

Staffel 7 Sieger: Joey Heindle

Staffel 8 Sieger: Melanie Müller

Staffel 9 Sieger: Maren Gilzer

Staffel 10 Sieger: Menderes Bagci

Staffel 11 Sieger: Marc Terenci