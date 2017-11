Dschungelcamp 2018: Kader Loth ist die neue Dschungelexpertin!

Diese Neuigkeit begeistert alle Kader Loth-Fans! Die 44-Jährige wird im nächsten Jahr erneut beim Dschungelcamp 2018 zu sehen sein. Diesmal allerdings nicht als Camp-Bewohnerin. Das Model wird im Dschungeltalk als neue Dschungelexpertin fungieren.

Kader Loth wird neue Dschungelexpertin

Nach den Live-Sendungen des Dschungelcamp 2018 wird ab sofort auf RTLplus der sogenannte Dschungeltalk zu sehen sein. Dabei haben Familienmitglieder der Dschungelcamp-Teilnehmer, ehemalige Bewohner des Camps sowie Dschungelcamp-Experten die Möglichkeit, die neusten Entwicklungen im Dschungelcamp zu kommentieren. Wie jetzt bekannt wurde, ist auch Kader Loth als Dschungelexpertin mit dabei.

Kader Loth beim Dschungeltalk

Beim Dschungeltalk hat Kader Loth die Aufgabe, die neuen Kandidaten als Dschungelexpertin unter die Lupe zu nehmen. Ihre Fans sind begeistert. Kader war 2017 selber als Camp-Bewohnerin im Dschungelcamp zu sehen. Sie weiß also wovon die spricht. Was Kader über die neuen Camp-Bewohner wohl zu sagen hat? Wir können gespannt sein! Dr. Bob und Co. haben sich jedenfalls über das Wiedersehen mit der hübschen Brünetten gefreut.