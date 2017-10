Dschungelcamp 2018: Schlagerstar Tina York ist dabei!

Ihren größten Hit hatte Tina York 1974 mit "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten". Nun steht sie wie in alten Zeiten bald wieder vor einem Millionenpublikum - und zwar im Dschungelcamp 2018.

Die Schlagersängerin soll nämlich die nächste Kandidatin sein, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Tina York tritt heute noch immer mit alten und neuen Liedern auf. Sie lebt heute geschieden in Berlin. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kann sie nun bald den Kakerlaken was vorträllern.

Roberto Blanco sagt ab

Ein anderer Kandidat hat dagegen abgesagt - und das trotz einer Rekord-Gage! Roberto Blanco hat einer Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" abgesagt. RTL hätte ihm 300000 gezahlt - so viel, wie bisher keinem anderen Kandidaten. "Soll dieser Quatsch mit 80 die Krönung meiner Karriere sein? Ganz sicher nicht! Ich hatte in den Siebzigern mit meinen TV-Shows bis zu 48 Prozent Einschaltquoten. Dagegen kann das Dschungelcamp einpacken", sagt Roberto Blanco in der "Bild"-Zeitung.