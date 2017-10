Dschungelcamp 2018: "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo will ins Camp

Der "Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo spielt mit dem Gedanken in den australischen Dschungel zu ziehen. Der 26-Jährige wäre einer Teilnahme beim "Dschungelcamp 2018" nicht abgeneigt. Ist er neben Jenny Frankhauser, Tatjana Gsell, Daniele Negroni, Giuliana Farfalla und Kattia Vides ein weiterer Bewohner der Wildnis?

Ingo hat mit dem "Essen" im Dschungelcamp kein Problem

Kommt nach "Schwiegertochter gesucht" nun der Einzug ins Dschungelcamp? Ingo war im TV viele Jahre auf der Suche nach der großen Liebe. Leider bis heute ohne Erfolg. Nun hat der "Schwiegertochter gesucht"- Kultkandidat andere Pläne: Er will ins Camp der Stars einziehen. Bei "Promiflash" berichtet Ingo über seine Vorstellungen des australischen Dschungels. So ist Ingo der Meinung, dass er mit den "Essens-Challenges" keine Probleme hätte. Er sagt: " 'Essens-Challenge', das würde ich auf jeden Fall packen, weil damit hätte ich, denke ich mal, kein Problem (...)."

Ingo hat Angst vor der Höhe und den Fitnesstests

Neben dem Verspeisen von ungewöhnlichen Mahlzeiten müssen die Stars im "Dschungelcamp" noch andere Aufgaben erfüllen. Wäre Ingo diesen Herausforderungen gewachsen? Er ist der Meinung, dass ihm zwei Gebiete gefährlich werden könnten. So sagt er: "(...) vielleicht ein Problem mit der Höhe oder wenn es so Fitness-Aufgaben sind, ich bin ja auch nicht gerade der Schnellste, aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben." Ob Ingo ein Feldbett im Dschungel bekommt, ist noch nicht klar. Aber vielleicht findet der Rheinländer ja in Australien die große Liebe...