Diese Liebe hatte kaum jemand auf dem Schirm. Kader Loth und Sven Martinek waren mal ein Paar. Die Beziehung der Dschungelcamp-Kandidatin und des „Clown“-Darstellers liegt allerding schon ein Weilchen zurück, gute 14 Jahre sind mittlerweile ins Land gegangen. Da kann man dem Schauspieler nur wünschen, dass die Zeit alte Wunden geheilt hat. Denn sollte Kader Loth nun im Dschungelcamp 2017 über ihren Ex-Freund auspacken, wird der Womanizer in keinem guten Licht dastehen. Denn das Ende seiner Liebe zu dem einstigen „Penthouse“-Model ging nicht ganz sauber auseinander.

Kader Loth und Sven Martinek sind wohl keine Freunde

Kader Loth war stinksauer, offenbar auch nicht ganz ohne Grund. Svena Martinek hat parallel was mit Xenia Seeberg, die er dann sogar geheiratet hat. Erfahren hat Kader Loth die unschöne Wahrheit aus der Zeitung. Sie wütete damals „Bunte“ gegenüber: „Während der Dreharbeiten zum, Clown hat er mich mehrfach in Berlin besucht, zuletzt vor sechs Wochen. Er rief zehn Mal am Tag an, und jetzt das. Ich bin aus allen Wolken gefallen, wir waren doch gar nicht getrennt. Ich schäme mich, dass ich mit so einem Menschen zusammen war. Es ist mir geradezu peinlich.“ Die Ehe von Xenia Seeberg und Sven Martinek hat übriges nicht gehalten, das Paar ist geschieden.

Au weia, da wäre definitiv Potenzial für eine eiskalte Abrechnung mit dem Ex-Lover vorhanden. Bislang hat sich Kader Loth am Dschungelfeuer jedoch bedeckt gehalten, was ihr Liebeleben anbetrifft. Aber wer weiß, vielleicht wartet die Reality-Queen einfach auf den richtigen Moment. Aktuell beschäftigt sie sich ja leider mi dem Gedanken, das Dschungelcamp 2017 vorzeitig abzubrechen.