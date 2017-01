Jetzt ist es also offiziell: Jens Büchner zieht wirklich ins Dschungelcamp! Das bestätigte RTL gerade aud seiner Homepage! Und er ist nicht der einzige Kandidat.

Seit Wochen wurde spekuliert, wer die Bewohner sind. Darunter fiel auch der Name Jens Bücher. Und ja, er zieht wirklich ein! Und er freut sich riesig auf die Herausforderung! "Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an", verrät er im Interview mit RTL.

Seine Camp-Kollegen: Gina-Lisa Lohfink, Hanka Rackwitz, Markus Majowski, Marc Terenzi, Thomas Häßler, Nicole Mieth, Sarah Joelle Jahnel, Kader Loth, Fräulein Menke, Alexander "Honey" Keen und Florian Wess. Na das kann ja was werden!

Das sind alle Dschungelcamp-Kandidaten 2017 RTL / Stempell/Skowski

So gelassen wie Jens Büchner sind auch nicht alle. Hanka Rackwitz zum Beispiel hat privat mit Neurosen zu kämpfen, da wird das Dschungelcamp eine echte Herausforderung! "Um diese Angst zu bekämpfen, muss ich Zwangshandlungen durchführen, die hinten und vorne keine Logik haben", gesteht sie RTL. Schauspielerin Nicole Mieth ist zwar eher eine der unbekannteren Kandidatinnen, doch sie ist nicht zimperlich. "Ich habe schon mal getrocknete Seidenraupen gegessen. Die schmecken tatsächlich so wie Kartoffelchips", grinst sie. Ob das für den Sieg reicht? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein eher unscheinbarer Kandidat das Rennen macht.

Alexander "Honey" Keen interessieren weniger die Kakerlaken als die weiblichen Campbewohner: "Ich nehme einfach sehr gerne Augenkontakt zu Frauen auf. Von daher: flirten, na klar." Wer wohl seine Auserwählte wird? Sarah Joelle Jahnel wäre da sicher eine perfekte Kandidatin! Wer weiß, vielleicht funkt es ja ausgerechnet bei den beiden!

Am 13. Januar geht es los (um 21.15 Uhr bei RTL), dann heißt es wieder: Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Doch schon jetzt wird klar: Die Kandidaten in diesem Jahr könnten für richtig viel Unterhaltung sorgen! Wer sich anzickt, wer flirtet und wer die größte Überraschung wird? Man darf gespannt sein....