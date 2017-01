Dschungelcamp: Gina-Lisa geht direkt nach dem Dschungel vor Gericht

Was für ein unangenehmes Timing für Gina-Lisa Lohfink. Sie wird nach dem Dschungelcamp kaum Zeit haben, sich an ihrem PR-Boost durch die Show zu erfreuen. Bereits am 10. Februar geht ihre Verhandlung weiter.

2012 hatte sie Sex mit zwei Männern. Diese filmten den Verkehr und stellten das Video ins Netz. Zwar wurden sie dafür verurteilt, doch muss sich Gina-Lisa dafür verantworten, dass sie die Männer bezichtigt hat, sie vergewaltigt zu haben. Sie sprach davon, dass man sie unter Drogen gesetzt hatte und der Akt gegen ihren Willen gewesen sei. Wegen falscher Beschuldigung wurde sie nun schon zwei mal zu Geldstrafen über 20.000 Euro verurteilt.

Sie geht am 10. Februar zum zweiten Mal in Revision. Das bedeutet für Gina-Lisa Lohfink erneut erheblichen Druck und die Konfrontation mit schlimmen Ereignissen aus ihrer Vergangenheit.

"Die Generalstaatsanwaltschaft ist unserer Revision in wesentlichen Punkten beigetreten, was als ungewöhnlich zu bezeichnen ist. Das zeigt für mich, wie falsch das Urteil des Amtsgerichts ist. Ob Frau Lohfink selbst die Kraft haben wird, an der Revisionsverhandlung teilzunehmen, ist noch unklar. Wir werden das in aller Ruhe nach ihrer Rückkehr aus dem Dschungel besprechen. Wir hoffen auf eine gerechte Entscheidung, die die verheerende Signalwirkung des amtsgerichtlichen Urteils korrigiert", erklärt Gina-Lisas Verteidiger Burkhard Benecken.