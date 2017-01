Weil SIE bei GNTM mitmachte, wurde ER bekannt. Alexander "Honey" Keen besuchte seine Ex Kim Hnizdo damals bei der Castingsshow und polarisierte wie kein anderer. Die Liebe der beiden zerbrach danach. Doch Honeys Karriere kam in Fahrt. Jetzt sitzt er sogar im Dschungelcamp. Doch ganz vergessen kann Alexander "Honey" Keen seine Ex offenbar nicht...

Alexander "Honey" Keen: "Wenn man einmal mit jemand zusammen war, verschwindet so eine Person nie ganz."

Ausgerechnet Markus Majowski entlockte Alexander "Honey" Keen das süße Geheimnis. Der Schauspieler quetschte das Model aus und fragte, ihn nach Ex Kim. Honey konnte sein Lächeln nicht verbergen. Für Markus war sofort klar: "Du liebst sie noch, oder?" Und Honey? Der zögert, lächelt und sagt nichts. Mhhh, weil Markus etwa voll ins Schwarze getroffen hat? Im Dschungeltelefon beichtete Alexander "Honey" Keen dann auch noch: "Wenn man einmal mit jemand zusammen war und geliebt hat, verschwindet so eine Person nie ganz." Hach, wie süß!

Nimmt Kim Hnizdo ihren Ex Alexander "Honey" Keen zurück?

Steht da etwa ein süßes Liebescomeback an? Alexander "Honey" Keen beteuerte, dass beide freundschaftlich auseinandergegangen sind. Doch Kim sieht das offenbar nicht so. "Es ist ganz offensichtlich, dass Alexander anders Karriere machen will als ich. Er hat bislang keine nennenswerten Model-Jobs ergattert oder in irgendeiner Hinsicht Erfolg gehabt – er soll sich aus meinem Leben raushalten, nachdem er es so durcheinander gebracht hat", zickte sie im Vorfeld. Scheint als hätte sie weniger Interesse an ihrem Ex...