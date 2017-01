Da ist der Zoff schon vor dem Einzug ins Dschungelcamp vorprogrammiert! Doch nicht etwa die Ladies gehen aufeinander los. Nein, es sind die männlichen Bewohner die ihre Krallen ausfahren. Genauer gesagt: Alexander "Honey" Keen!

Alexander "Honey" Keen und Marc Terenzi haben eine gemeinsame Bekannte

Schuld an dem Zoff ist eine hübsche Blondine, die beide gut kennen. Marc Terenzi sogar noch besser als Alexander "Honey" Keen. Die Rede ist von Terenzis Ex Myriel Brechtel.

Mit ihr hat der Sänger einen gemeinsamen Sohn. Die Trennung der beiden lief aber alles andere als friedlich ab. Myriel Brechtel warf Marc Terenzi vor, die betrogen zu haben. Was Honey damit zu tun hat? Myriel und er sind gute Freunde! Gegenüber "Closer" erklärt der Schönling: "Wer meine Freunde mies behandelt, hat bei mir direkt verschissen. Und als Vater eines Sohnes finde ich sein Verhalten ohnehin unmöglich. Das werde ich ihm auch ins Gesicht sagen."

Eskaliert der Streit zwischen Alexander "Honey" Keen und Marc Terenzi?

Eine klare Ansage - die sicher für ziemlich viel Zündstoff sorgt. Denn vor allem Honey ist für sein großes Ego und seine Sprüche bekannt. Aber auch Marc lässt solche Sprüche ganz sicher nicht einfach so auf sich sitzen. Eine ziemlich explosive Mischung. In diesem Sinne: Popcorn raus, Fernseher an und am Freitag, den 13. Januar um 21.15 Uhr "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" auf RTL einschalten.