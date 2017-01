Na, das geht ja gut los. Noch bevor die 12 Dschungelcamper überhaupt ins Camp gezogen sind, gehen zwei offenbar jetzt schon voll auf Flirtkurs: Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel.

Marc Terenzi und Sarah Joelle Jahnel: Verliebte Blicke am Strand

In den letzten Stunden vor dem Camp lernten sich die Kandidaten entspannt am Strand kennen. Die Stimmung schien gelassen, die Stars aufgeregt. Und einer wollte wohl seine ganz charmante Seite zeigen: Marc Terenzi verteilte erst einmal fleißig Blumen an die Ladies. Und an einer ist er offenbar besonders hängengeblieben. Und zwar an Sarah Joelle Jahnel! Das verrät zumindest ein sehr verdächtiges Foto. Beide liegen auf einer Liege und schauen sich gaaaaanz tief die Augen. Er blickt zu ihr rauf, während sie ihn verschmitzt anlächelt. Sehen wir hier etwa die erste Annäherung des neuesten Dschungel-Paares?

Sarah Joelle Jahnel: Single oder vergeben?

Sarah Joelle wurde zwar vor dem Abflug innig mit einem jungen Mann gesehen. Doch ob sie in einer Beziehung ist, darüber schweigt sie. Und auch von einer neuen Liebe bei Marc Terenzi ist zumindest öffentlich nichts bekannt. Wer weiß, vielleicht dürfen sich die Zuschauer also schon in wenigen Tagen über heiße Küsse unter dem Wasserfall freuen....

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html